Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evli ve bir çocuk babası olan doğuştan görme engelli Ziya Erdem’in çocuğu dün gece rahatsızlandı. Bu sabah Erdem’in eşi çocuğunu hastaneye götürdü. Açık lise sınavına girecek olan Erdem her zaman eşi sınava götürdüğü için bu kez çocuğu hasta olduğundan eşinden yardım alamadı. Bunun üzerine evinin yakınındaki durağa çıkan Erdem 155 polis imdat hattını arayarak, "Ben açık lise sınavına gireceğim, ancak görme engelli olduğum için gidemiyorum, bana yardım eder misiniz" dedi.

Polis harekete geçip Erdem’e bir ekip yönlendirdi. Durağa gelen polis Erdem'i, ekip aracına bindirip sınava gireceği Şehit Mehmet Fatih Ongun Ortaokuluna getirdi. Polis, araçtan indirdiği Erdem’i sınav salonuna kadar götürdü.

Ziya Erdem polisin her konuda kendilerine yardım ettiğini, bugün de sınava gidemediği için yardım istediğini, kendisine yardım ettiklerini, onlara minnettar olduğunu söyledi.