Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silvan ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde baş ağrısı, öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvuran 46 kişiye yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan 32 kişi Diyarbakır’a sevk edilirken, 14 kişi ise Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, yaklaşık 10 gün önce koronavirüs tanısı konulan ilçeye bağlı Bayrambaşı Mahallesi Muhtarı Eşref Azarkan (53) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.