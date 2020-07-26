Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlkadım içesi Reşadiye Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin kardeşi ile eve kilitleyip pazara gittiği Irak uyruklu Khattap Thammır Ali Ali (7), annesinin gelip gelmediğine bakmak için balkondan sokağa doğru uzandığında yıkanıp kuruması için balkon duvarının üzerine konulan halının üzerinden kayarak birinci kattan yere düştü. Bu sırada yoldan geçen bir genç, çocuğun düştüğünü fark edince kollarını açıp tutmayı başardı. Çocukla birlikte yere düşen genç, çocuğu ölümden kurtardı. Vatandaşlar 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Iraklı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayı gören komşulardan İzzet Ovalı, "Çocuk balkondan düştüğü anda oradan geçen bir genç kollarını açarak tuttu. Biz ambulans çağırıp çocuğu hastaneye gönderdik" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.