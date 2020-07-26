Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Barış Mahallesi Göztepe Caddesi’nde medyana geldi. Arkadaşları ile bisiklete binen Efe Baran Aydoğan (12), Ali Kaya Parkı önüne geldiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme anında bisiklet gidonu Aydoğan’ın karın bölgesine saplandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradan Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.