Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı için yurt dışından gelen Ramazan Yağbasan (60), 4 arkadaşıyla birlikte Cizre’nin Kurtuluş Köyü Çeme Zeytin mevkiinde serinlemek için girdiği Dicle Nehrine girdi.

Yağbasan akıntı nedeniyle yüzemeyen Yağbasan kıyı kenarındaki arkadaşlarına seslenerek kendisine yardım etmelerini istedi. Arkadaşının suda çırpındığını gören İdil Yukarı Mahalle Muhtarı Şerif Eğdemir suya atlayarak Ramazan Yağbasan’ı kurtaramaya çalıştı ancak akıntının fazla olmasından dolayı kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. Yağbasan’nın akıntıda kaybolduğunu gören arkadaşlarının haber vermesi ile birlikte olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD ve jandarma ekipleri akıntıda kaybolan Yağbasan’ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyan köylüler ise nehir kıyısına akın etti. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı nehir kıyısında vatandaşların bekleyişi sürerken çevre illerden Cizre'ye su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Drone ile su üstünde arama

Arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu olayda nehirde kaybolan Yağbasan’ı bulmak için Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi su altında, Jandarma da Drone ile kıyı kenarlarında ve ekiplerin ulaşamadığı alanları taradı.

Olay yerine gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Yağbasan ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Olayı yakından takip ettiğini belirten Sinanoğlu, kaybolan Yağbasan’ın bulunması için Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibinin Cizre’ye doğru yola çıktığını ve arama kurtarma çalışmalarının titizlikle devam edeceğini belirtti.