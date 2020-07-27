Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun'un Bulancak ilçesinde 11 yaşındaki Elif Akbayrak, Semen Yaylası'nda 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolmuş, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Aynı ilçede 27 Haziran’da kaybolan ve 4 gün sonra ölü bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi akıllara geldiği için Elif’in kaybolması büyük paniğe yol açmıştı. Neyse ki bu kez korkulan olmadı ve küçük kız, kaybolduğu yerin 5 kilometre uzağında sabah saatlerinde jandarma tarafından bulundu. Elif Akbayrak, ambulansla Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kontrollerinde herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı belirlenen Akbayrak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın haber alınmasının ardından bölgeye AFAD, AKUT ve JÖH birliklerinin yönlendirildiğini ve 96 personelle yaklaşık 28 saat çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Giresun Valiliği, “Kayıp kız çocuğu Elif Akbayrak, sabah saat 05.00 sıralarında arama yapılan bölgedeki tepenin ters istikametinde boş bir ev içinde sağlık durumu iyi şekilde bulunmuştur. Yapılan ilk mülakatta korktuğundan dolayı boş bir eve sığındığını, arama yapan ekipleri görünce kendisinin evden çıkarak yanlarına gittiğini beyan etmiş olup, akrabalarına teslim edilmiştir” açıklamasını yaptı.