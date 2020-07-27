Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 yıl nöbet geçirmeyen ve ilaç kullanmayan epilepsi hastalarına ehliyet verilebildiğini belirten Öztürk, “5 yıldır nöbet geçirmeyen ama ilaç kullanmaya devam eden epilepsi hastalarına da ehliyet verilmesini talep ediyoruz. Tıpkı şeker, tansiyon hastaları gibi düzenli ilaç kullanan epilepsi hastaları da araba kullanabilir” diye konuştu.