5 yıl nöbet geçirmeyen ve ilaç kullanmayan epilepsi hastalarına ehliyet verilebildiğini belirten Öztürk, “5 yıldır nöbet geçirmeyen ama ilaç kullanmaya devam eden epilepsi hastalarına da ehliyet verilmesini talep ediyoruz. Tıpkı şeker, tansiyon hastaları gibi düzenli ilaç kullanan epilepsi hastaları da araba kullanabilir” diye konuştu.
İlaç kullanan sara hastaları ehliyet istiyor
27.07.2020 - 02:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'de yaklaşık 950 bin epilepsi (sara) hastası var. Epilepsi ve Yaşam Platformu Başkanı Ebru Öztürk, bu hastaların en büyük taleplerinden birinin ehliyet almak olduğunu söyledi.
Etiketler : ehliyet,sara,
720909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720909.aspx
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