Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 16 Temmuz 2017 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. Şerafettin Büyükyaşar (33), oğlu Veysel Büyükyaşar (5) ve arkadaşları Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiralayarak denize açıldı. Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne su alarak batınca teknedekiler denize düştü. 4 kişinin sağ kurtarıldığı olayda Emre Kırlangıç ve Şerafettin Büyükyaşar hayatlarını kaybetti. Şerafettin Büyükyaşar’ın oğlu Veysel ise hayata döndürüldü. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen 8 yaşındaki Veysel, 3 yıldır bitkisel hayatta hayata tutunmaya çalışıyordu.

3 yıl süren hayat savaşına yenik düştü

Şerafettin Büyükyaşar ile Müjde Büyükyaşar çiftinin 2 çocuğundan biri olan minik Veysel Büyükyaşar yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü hayat mücadelesini son olarak Gebze’de tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Veysel’in vefatı ailesini, akrabalarını üzüntüye boğdu. Küçük Veysel’den geriye ise 3 yıl önce, annesi Müjde Yalşar'ın yanı başında oğlu için yardım istediği fotoğraf ve görüntüleri kaldı. Küçük Veysel’in tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.