Olay, 16 Temmuz 2017 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. Şerafettin Büyükyaşar (33), oğlu Veysel Büyükyaşar (5) ve arkadaşları Emre Kırlangıç (27), Hakan Uzel (35) ve 7 yaşındaki Sedat Uzel balık tutmak için tekne kiralayarak denize açıldı. Denize açılan 5 kişinin içinde bulunduğu tekne su alarak batınca teknedekiler denize düştü. 4 kişinin sağ kurtarıldığı olayda Emre Kırlangıç ve Şerafettin Büyükyaşar hayatlarını kaybetti. Şerafettin Büyükyaşar’ın oğlu Veysel ise hayata döndürüldü. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilen 8 yaşındaki Veysel, 3 yıldır bitkisel hayatta hayata tutunmaya çalışıyordu.
3 yıl süren hayat savaşına yenik düştü
Şerafettin Büyükyaşar ile Müjde Büyükyaşar çiftinin 2 çocuğundan biri olan minik Veysel Büyükyaşar yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü hayat mücadelesini son olarak Gebze’de tedavi gördüğü hastanede kaybetti. Veysel’in vefatı ailesini, akrabalarını üzüntüye boğdu. Küçük Veysel’den geriye ise 3 yıl önce, annesi Müjde Yalşar'ın yanı başında oğlu için yardım istediği fotoğraf ve görüntüleri kaldı. Küçük Veysel’in tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.