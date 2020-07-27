Tokat'ın Artova ilçesinde koronavirüs (Covid-19) vakalarında son günlerde meydana gelen artış bazı önlemlerin alınmasına neden oldu. İlçe merkezinde yapılan bir nişan merasiminde 13 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Artova Belediyesi yetkilileri pazar yerlerinin kapatılması için Tokat Valiliğine başvurdu. Tokat Valiliği tarafından alınan kararla ilçede pazartesi günleri kurulan pazar yeri kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen filyasyon ekibinin yaklaşık 150 kişiyi evinde izole ettiği öğrenildi.
Nişan merasiminde 13 kişiye koronavirüs bulaştı, pazar yeri kapatıldı
27.07.2020 - 12:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ın Artova ilçesinde bir nişan merasiminde 13 kişiye koronavirüs bulaşınca 150 kişi evinde karantina altına alındı, ilçede ikinci bir emre kadar pazar yerleri kapatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tokat,nişan,koronavirüs,covid-19,karantina,
720984 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/720984.aspx
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