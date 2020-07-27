Kaza, Koçarlı ilçesi Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Ali Topuz tarlasına gitmek üzere 09 VF 823 plakalı traktörü ile yola çıktı.
TAKLA ATARAK DEVRİLDİ
Traktörün henüz bilinmeyen bir nedenle tekerleğinin çıkması üzerine traktör takla atarak devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza ihbarı üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktör sürücüsü Ali Topuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Topuz'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'da traktör takla atarak devrildi: 1 ölü
27.07.2020 - 13:21 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Koçarlı ilçesi Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Ali Topuz tarlasına gitmek üzere 09 VF 823 plakalı traktörü ile yola çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aydın,traktör,ölü,
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