Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Koçarlı ilçesi Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Ali Topuz tarlasına gitmek üzere 09 VF 823 plakalı traktörü ile yola çıktı.

TAKLA ATARAK DEVRİLDİ

Traktörün henüz bilinmeyen bir nedenle tekerleğinin çıkması üzerine traktör takla atarak devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerinde 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktör sürücüsü Ali Topuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Topuz'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.