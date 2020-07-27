Alınan bilgiye göre, Kore Gazisi Şükrü Yılmaz (89), rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazi Yılmaz'ın naaşı Türk bayrağına sarılarak ikamet ettiği Kovancılar ilçesi Karınca Köyü'ne götürüldü. Burada köy camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı köy mezarlığına defin edildi.
Cenaze törenine 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Kaymakam Vekili Eyüp Batuhan Ciğerci, ilçe protokolü, askeri erkan, vatandaşlar ve yakınları katıldı.
Elazığlı Kore gazisi 89 yaşında hayatını kaybetti
27.07.2020 - 13:45 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kora gazisi Şükrü Yılmaz'ın naaşı köyünde toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, Kore Gazisi Şükrü Yılmaz (89), rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazi Yılmaz'ın naaşı Türk bayrağına sarılarak ikamet ettiği Kovancılar ilçesi Karınca Köyü'ne götürüldü. Burada köy camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın naaşı köy mezarlığına defin edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,Kore Gazisi,
721004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721004.aspx
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