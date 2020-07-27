Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 67 yaşındaki Mehmet Berk, dinlenmek ve moral depolamak için Adrasan’a yakınlarının yanına yerleşti. Berk’in bir arkadaşı Cuma günü öğleden sonra balon balığı avladı. Arkadaşının ‘Ben yiyorum bir şey olmaz’ demesi üzerine Mehmet Berk’te balıktan bir miktar yedi. 2 saat sonra fenalaşan Berk, ilk önce Kumluca Devlet Hastanesi’ne oradan da Antalya’ya özel bir hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Berk, bugün gece yarısı kalp ve akciğerde solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybetti.

"ARKADAŞININ TAVSİYESİYLE TÜKETTİ"

Babasının Antalya’da yaşadığını belirten Sedat Berk, havasının temiz ve sakin olduğu gerekçesiyle yaz dönemini Adrasan’da geçirdiğini belirtti.

Babasının kanser hastalığını atlattığını dile getiren Berk, “Ama vücut direnci düşüktü. Kendini toparladı zannetti. Bir arkadaşının, ‘Ben yiyorum bir şey olmaz’ demesi üzerine balon balığı yiyor. 2 saat sonra rahatsızlanıyor. Kumluca Devlet Hastanesi’ne daha sonra özel hastanesine getiriliyor. Bugünde vefat etti” dedi.

"ETLİ LEZZETLİ DİYE YEMEYİN"

Kendisinin de amatör balıkçı olduğunu dile getiren Berk, “Defalarca sosyal medya hesaplarımdan da uyarı yaptım. Babamla beraber de çok balığa gittik. Balon balığını hala tüketenler var. Lokum gibi et çıkıyor diye yeniliyor. Ama yanlış, ette de zehir var. Kimse bu balığının lezzetine kanıp yemesin. İsteyene getirip vermesin, vebal almasın. Babam, "bana bir şey olmaz" zihniyetiyle vefat etti. Yemeyin ve kimseye vermeyin” diye konuştu.

"YAZ DÖNEMINDE ZEHRİ ARTIYOR"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi’nde 7 tür balon balığı olduğunu ve hepsinin zehirli olduğuna dikkat çekti.

Yaz döneminde balon balığının zehirli toksinlerinin üst seviyeye çıktığının altını çizen Gökoğlu, “Balığının yenmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bu balık yakalanabilir ama tüketilmesin. Bazı insanların bünyeleri alerjiktir. Yaz döneminde daha çok dikkat edilsin. Önce felç ediyor daha sonra ölüme götürüyor. Balon balığı yakalandığı zaman hemen şişip balon şeklini alıyor. Bütün bir diş yapısı vardır ve koparıcıdır. Bilinmeyen balık kesinlikle yenmemelidir” dedi.