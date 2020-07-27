Kaza, D-140 karayolu TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 RF 765 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
D-140 karayolunda otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
27.07.2020 - 19:23 | Son Güncelleme: 27.07.2020 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde D-140 karayolunda otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-140 karayolu TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 RF 765 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,
721052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721052.aspx
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