Merkez Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'ndeki 11 Nisan Kurtuluş Parkı'nda oturan Vedat Dolaş (41) ve ailesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kafasından vurulan Dolaş hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki yeğeni Z.Ç. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği parkta inceleme yaparken, saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.