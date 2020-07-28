Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede yapılan arama kurtarma vakalarına destek veren Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibi Aybastı ilçesi Pelitözü Mahallesi'nde yaklaşık 2 hafta önce kaybolan Necmettin Acar (50) için seferber olmuştu.



Jandarma Özel Harekât ve Büyükşehir İtfaiye arama kurtarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmaları neticesinde kayıp şahıs sağ olarak bulundu.



Olay 2 hafta önce Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmayan ve daha önce de sık sık kaybolduğu belirlenen Necmettin Acar için ekipler seferber oldu. AFAD ve Jandarma Özel Harekât ekiplerinin bölgedeki arama çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri de destek verdi.



Muhtemel yerlerde arama çalışmalarını aralıksız sürdüren Jandarma Özel Harekat ve Büyükşehir İtfaiye arama kurtarma ekipleri 15 günün sonunda kayıp şahsı sağ olarak buldu. Perşembe Yaylası Sıraç obası mevkisinde fındık bahçesinde bulunan Necmettin Acar, sağlık ekiplerine teslim edildi.