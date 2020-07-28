Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek İlçesi’ne bağlı Ulukale köyünde vatandaşlar, bitkin halde hareket etmekte zorlanan kaya kartalını fark etti. Kartala sahip çıkan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne bildirdi. Köye giden ekipler, kaya kartalını alarak şubeye getirdi. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kartalın yeterince beslenemediği için bitkin düştüğü belirlendi.



Koruma altına alınan ve beslenmeye başlanan kartalın iyileşmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.