Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Yıldıray Kurt, Kütahya Şehiryolu mevkisinde budama yapmak için kavak ağacına çıktı. Budamak için kestiği dalın yakından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Yıldıray Kurt, elektrik akımına kapıldı. Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma olayla alakalı çalışma başlattı.
Ağaç budarken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
28.07.2020 - 23:51 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 23:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Tokul köyünde bir kişi, ağaç budadığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Etiketler : Kütahya',
721313 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721313.aspx
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