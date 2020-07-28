Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Yıldıray Kurt, Kütahya Şehiryolu mevkisinde budama yapmak için kavak ağacına çıktı. Budamak için kestiği dalın yakından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu Yıldıray Kurt, elektrik akımına kapıldı. Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma olayla alakalı çalışma başlattı.