Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit erlerden Caner Mayendağı için Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde tören düzenlendi. Mayendağı’nın cenazesi, Kıranköy Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi. Şehit ulaştırma er Kerim Arslan’ın naaşı, memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde defnedildi. Şehidin annesi Güler Arslan tabuta sarılarak “Benim küçük askerim, ben sensiz şimdi ne yaparım? Evimin küçük askeri artık olmayacak. Beni de oğlumun yanına gömün” diyerek gözyaşı döktü. Şehit Samet Çaldır’ın cenazesi de Bursa’da toprağa verildi. Şehidin iki aylık hamile eşi Elif Çaldır, eşinin tişörtüne sarılarak ağladı. Şehit er Mustafa Dağlı ise Mersin Tarsus’ta ebediyete uğurlandı. Şehidin annesi Raziye Dağlı, oğlunun ardından “Askerlik yakışmış kuzuma” sözleri yürek burktu. Öte yandan devrilen otobüste yaralanan 27 askerden 13’ünün tedavisi tamamlandı. Mut Devlet Hastanesindeki iki askerin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Yaralı diğer 12 askerin tedavilerine de sevk edildikleri Mersin’deki hastanelerde devam edildiği belirtildi.