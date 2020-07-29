Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Esenler mevkii karayolu kenarında saat 18.00 sıralarında ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümesiyle Karayolunda sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken trafik durma noktasına geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken çevrede büyük panik yaşandı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı.