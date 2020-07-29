Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nı Marmaris’te ve Datça’da geçirmek isteyen yerli turistler ilçelere akın etmeye başladı. Tatilciler kontrol esnasında kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araçlar düzenli olarak yapılan kontrollerde Jandarma ekipleri tarafından korona virüse karşı ve trafikte dikkatli olmalarına karşı uyarıldı. Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında yapılan denetimlerde narkotik köpeği de özellikle yolcu otobüslerinin içinde ve bagaj kısımlarına yapılan kontrollerde görev yaptı. Edinilen bilgiye göre Marmaris ve Datça ilçelerine giren araç sayısı son 24 saatte 20 bini geçti. Jandarma ekipleri ve Bölge Trafik ekiplerinin denetimleri bayram boyunca devam ettireceği öğrenildi.