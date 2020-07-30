Olay, Asarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katıldıkları bir düğün töreninde tavuklu pilav yiyen 18 kişi gece kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurdu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvuran kişiler tedavi altına alındı. Zehirlenenler, katıldıkları düğün töreninde ikram edilen tavuklu pilavdan yediklerini söylediler.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düğün yemeğinden 18 kişi hastanelik oldu
30.07.2020 - 09:05 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da düğün yemeğinden zehirlenen 18 kişi hastanelere başvurdu.
Olay, Asarcık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katıldıkları bir düğün töreninde tavuklu pilav yiyen 18 kişi gece kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurdu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvuran kişiler tedavi altına alındı. Zehirlenenler, katıldıkları düğün töreninde ikram edilen tavuklu pilavdan yediklerini söylediler.
Kaynak: İHA
Etiketler : düğün,yemek,zehirlenme,
721605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721605.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER