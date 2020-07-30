Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sur ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsasında sabahın erken saatleriyle besiciler ve alıcılar pazarda yerlerini aldı. Kurbanlık hareketliğinin yoğun olduğu alanda vatandaşların çoğunun tedbirlere uymadığı görüldü. Sosyal mesafe ve maske gibi temel tedbir kurallarına uymayan vatandaşlar, adeta alanda korona virüs pazarlığı yaptı.



Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışı yapan Maruf Çiçek, hayvan pazarının açıldığından beri elinin kimsenin eline değmediğini söyledi. Kimseye yakın oturamadığını, insan kendisini muhafaza etmesinin önemli olduğunu belirten Çiçek, "Bazıları bunu düşünmüyor. Maskeyi bile herkes takmıyor, dinlemiyorlar. Ölünce o zaman bilirler nasıl olacağını. Hayvan pazarında da uymuyorlar. Dinlemiyorlar, bazıları düşünmüyor. Görüyorlar insanlar ölüyor, tabutla beraber mezara giriyorlar. Hepsi görüyor ama hala inanmıyorlar. Benim bir arkadaşım buradaydı, o da hastalanmış şu an evinde" dedi.