Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurbanlık bir dananın kaçması üzerine Mustafakemalpaşa Belediyesi hayvan barınağı ekiplerinden yardım istendi. Ekiplerin uyuşturarak yakalamaya çalıştığı dana, iğne atılmasına rağmen uzun süre kaçtı. Direnen danayı yakalamaya çalışan ekipler, zaman zaman zorlu anlar yaşadı. Kovalamacadan yorulan ve uyuşturucunun da etkisi ile bitkin düşen hayvan, sonunda yakalanarak araçla götürüldü.