Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Silivri’de meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden üniversite öğrencisi Şevval Derin’den sonra 17 yaşındaki kardeşi Buğra Derin de hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Buğra Derin’in cenazesi, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Hatipler köyünde kılınan namaz ve alınan helalliğin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.