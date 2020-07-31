Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde yaptığı operasyonlarla sokak satıcılarına nefes aldırmadı. Ankara’ya uyuşturucu sokmaya çalışan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 ayrı olayda 37 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 22'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplam 152 kilo esrar, 20 kilo eroin, 3 adet tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi.
Ankara narkotiği 152 kilo esrar ve 20 kilo eroin ele geçirdi
31.07.2020 - 10:20 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 152 kilo esrar ve 20 kilo eroin ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : egm,narkotik,
721861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721861.aspx
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