Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İznik'de bir koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Koyun önde vatandaş arkada kısa süreli kovalamaca yaşanırken, kurbanlık 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Koyuna ulaşamayan vatandaşlar yardım için zabıtayı aradı. Zeytin kuyusuna gelen ekipler, halatlar ile koyunun yanına indi. Koyun, gövdesinden bağlanmasının ardından ip yavaş yavaş yukarıya çekilerek kuyudan çıkartıldı. Kurtarılan koyun tekrar sahibine teslim edildi.