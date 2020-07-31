İznik'de bir koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Koyun önde vatandaş arkada kısa süreli kovalamaca yaşanırken, kurbanlık 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Koyuna ulaşamayan vatandaşlar yardım için zabıtayı aradı. Zeytin kuyusuna gelen ekipler, halatlar ile koyunun yanına indi. Koyun, gövdesinden bağlanmasının ardından ip yavaş yavaş yukarıya çekilerek kuyudan çıkartıldı. Kurtarılan koyun tekrar sahibine teslim edildi.
Sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik kuyuya düştü
31.07.2020 - 10:58 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da sahibinden kaçan kurbanlık koyun 7 metrelik zeytin kuyusuna düştü. Zabıta ekipleri kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,
721869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721869.aspx
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