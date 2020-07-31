Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motorlu Taşıtlar Vergisinde bugün son gün. Birinci taksidi Ocak ayında ödenen 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2. taksidi için ödeme dönemi 1 Temmuz’da başladı.

Bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 üzerinde indirim yetkisi kullanıldı ve yüzde 12’ye çekildi.

Araç sahiplerini ilgilendiren bu ödeme için ise son gün 31 Aralık yani bugün.