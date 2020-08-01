Hastalar üç gruba ayrıldı: Beş yaşından küçük 46 çocuk, 5-17 yaş arası 51 çocuk ve 18-65 yaş arası 48 yetişkin. Hastalar Ann & Robert H. Lurie Çocuk Hastanesinden Taylor Heald-Sargent tarafından yönetilen ekip tarafından gözlem altına alındı. Sonuç olarak küçük çocukların üst solunum yolunda diğerlerine kıyasla 10 kat ila 100 kat daha fazla SARS-CoV-2 gözlemlendi. Araştırma, JAMA Pediatri tarafından yayımlandı. Okulların ve çocuk bakımevlerinin yeniden açılmasının tartışıldığı bugünlerde ortaya çıkan bu sonuç, okulların açılmasında değişikliğe sebep olabilir. Heald-Sargent, çoğu çocuğun virüsü nasıl aldığı, bağışıklık sistemlerinin Covid-19’a nasıl reaksiyon verdiği gibi öğrenilmesi gereken çok şey olduğunu da sözlerine ekledi.
Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
01.08.2020 - 02:52 | Son Güncelleme: 01.08.2020 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Chicago Lurie Çocuk Hastanesi ve Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi, koronavirüs semptomlarının başlamasından sonraki bir hafta içinde hafif ila orta şiddette hastalığı olan 145 hastaya sürüntü testleri yaptı.
Etiketler : korona,okulların açılması,covid 19,
721978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721978.aspx
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