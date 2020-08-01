Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni normalleşme süreci devam ederken, Diyarbakır'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor. Vatandaşlar, bayram ziyaretleri, maskesiz dışarı çıkma ve sosyal mesafe gibi temel kuralları unutarak koronavirüs bulaşına davetiye çıkarıyor.

Kurban Bayramı ve sıcak havaları fırsat bilen çocuklar ise Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda süs havuzunda koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak serinlemeye çalıştı.

Çocuklardan Hasan Karagöz, sıcak havalardan bunaldıkları için Anzele Parkı'na geldiklerini söyledi. Karagöz, "Koronavirüs hiç umurumuzda değil. Koronavirüs diye bir şey yoktur, çocuklar Anzele suyunu çok seviyor, Diyarbakırlılar da koronavirüsü takmıyor. Hava çok sıcak olduğu için gelip yüzüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son üç günde ağır hasta sayısının en çok arttığı şehirlerin İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır olduğuna dikkat çekmişti.

Türkiye'de şimdiye kadar 4 milyon 800 bin 823 test yapılırken, 230 bin 873 vaka tespit edildi. Bu vakaların 214 bin 535’i iyileşti. 5 bin 691 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybederken, ağır hasta sayısının 582 kişi olduğu belirtildi.