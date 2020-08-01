Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Tekesuyu Mahallesi’ne bağlı Karadulda mezrasında meydana geldi. Akrabalar arasında bayramın birinci günü bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada A.D., yakını R.Ç.’yi bıçakladı. R.Ç. hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bayram günü çıkan kavgada kan döküldü: 1 ölü
01.08.2020 - 16:51 | Son Güncelleme: 01.08.2020 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Çaldıran ilçesinde bayram günü akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,
722073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722073.aspx
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