Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Tekesuyu Mahallesi’ne bağlı Karadulda mezrasında meydana geldi. Akrabalar arasında bayramın birinci günü bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada A.D., yakını R.Ç.’yi bıçakladı. R.Ç. hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.