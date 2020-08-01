Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde yapılan çalışmalarda Ş.M. isimli bir şahsın evinin çatısında Hint keneviri bulundurduğu yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, çatıda bulunan saksılarda Hint keneviri bitkisi ekildiği fark edildi. İkamet sahibi Ş.M.'nin, polis ekiplerine uyuşturucu kullandığını ve kullanmak için Hint keneviri ektiğini kabul ettiği öğrenilirken, şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.