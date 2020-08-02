Edinilen bilgiye göre olay, Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Ali Y. (38) boşanma aşamasındaki eşi Sevgi Y.'nin (28) annesinin evine gelerek tartıştı. Kayınvalidesi ve eşiyle tartışması kavgaya dönüşen Ali Y. eşini ve kayınvalidesini darp etti. Bir müddet sonra eşi Sevgi Y'yi tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçan Ali Y'. polis tarafından yakalandı.
Olay sonrası Sevgi Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, annesi Dürdane D.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
02.08.2020 - 22:20 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldüren koca yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çağlayancerit ilçesinde meydana geldi. Ali Y. (38) boşanma aşamasındaki eşi Sevgi Y.'nin (28) annesinin evine gelerek tartıştı. Kayınvalidesi ve eşiyle tartışması kavgaya dönüşen Ali Y. eşini ve kayınvalidesini darp etti. Bir müddet sonra eşi Sevgi Y'yi tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçan Ali Y'. polis tarafından yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tartışma,tüfekli saldırı,
722335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722335.aspx
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