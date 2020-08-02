Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Süleymanuşağı Köyü’nde hayvancılıkla uğraşan Bülent Onat (45) akşam saatlerinde kırsalda ayının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Onat'ı fark eden köylüler 112 Acil Komuta Merkezine bağlı ekiplere haber verdi. Köye giden ekipler, Onat’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı. Onat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.