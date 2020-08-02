Edinilen bilgiye göre, Süleymanuşağı Köyü’nde hayvancılıkla uğraşan Bülent Onat (45) akşam saatlerinde kırsalda ayının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Onat'ı fark eden köylüler 112 Acil Komuta Merkezine bağlı ekiplere haber verdi. Köye giden ekipler, Onat’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı. Onat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tunceli'de ayı saldırısında bir kişi yaralandı
02.08.2020 - 23:06 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 23:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ayının saldırdığı bir kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ayı saldırı,Tunceli,
722342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722342.aspx
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