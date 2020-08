Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Hayırsız Ada açıklarında meydana geldi. İddiaya göre Adem D. adlı şahsa ait olan 'Egem' ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy(9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu.



4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

Öte yandan batan teknenin özel bir tekne olmasına rağmen ücret karşılığında yolcu taşıdığı öne sürüldü. Ayrıca 5 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen teknede can yeleği de bulunmadığı iddia edildi. 4 kişilik olduğu öğrenilen tekneye 10 yolcu alan tekne sahibi Adem D.'nin göz göre göre faciaya davet çıkardığı bildirildi.

Şahıs her yerde aranıyor

Olayın ardından yüzerek karaya çıktığı ve kayıplara karıştığı öğrenilen tekne sahibi Adem D. emniyet ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.