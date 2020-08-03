Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde geçirenler, bayramın 3. gününde dönüş yoluna geçti.

Anadolu’dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar, Kocaeli TEM Otoyolu İzmit bölümünde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi.İzmit Bekirdere Viyadükleri mevkiinde İstanbul yönüne seyir halinde olan araçlar sıkışan trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

BALIKESİR

Balıkesir'de de Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlere dönüşe geçen tatilciler, Edremit Körfezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bayramın son gününde trafiğe takılmak istemeyen tatilciler, akşam saatlerinden itibaren Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinden dönüşe geçti.

Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir karayollarında araç yoğunluğu yaşanırken, özellikle sinyalizasyon bulunan kavşaklarda zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Polis ekicpleri, bazı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor.

KIRIKKALE

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de 'kilit kavşak' diye nitelendirilen noktada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

