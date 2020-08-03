Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere memleketi Elazığ'dan İstanbul'a getirtilen Taha Sis'in tedavi süreci devam ediyor.

Hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden minik Taha, yapılacak tedavinin olumlu geçmesi durumunda sağ gözüyle görme şansı bulabilecek.

Taha Sis, kardeşi Ömer Asaf, annesi Azine ve babası Rıfat ile 6,5 aydır tedavi için geldiği İstanbul'da yaşıyor.

Yapılan tedavilerin ardından Taha Sis'in göz sinirleri üzerine baskı yapan tümörün mayıs ayında yüzde 15 küçülmesinin ardından geçen 2 aylık süreçte yüzde 20'lik daha küçülme gerçekleşti.

Görme yetisini kaybetmesine neden olan tümörün yüzde 35 küçülmesiyle iyileşme umudu daha da artan küçük Taha, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dedeciğim" diye seslenen Taha, videoda, "Tayyip Dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim, iyi ki varsın. Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Tümörün küçülmesiyle, 3 adım kadar önünü görebiliyor"

AA muhabirine açıklama yapan Anne Azine Sis, doktorların verdiği müjdeli haberin ardından çok mutlu olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Tümörün küçüldüğünü biz de fark ediyoruz. Daha önceden yürürken önündeki basamağı göremiyordu. Biraz görebilen gözünden sadece bir adım kadar ötesini görebiliyordu. Tümörün küçülmesiyle 3 adım kadar önünü görebiliyor. Yürürken bu rahatlığı yaşıyor. İnşallah tümör tamamen küçülür."