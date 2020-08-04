Yenilenen protez bacağına hayranı olduğu Santos takımının armasını işleyen Hamis el-Gacir için Brezilya kulübü sosyal medyadan teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "Sevgili Suriyeli destekçimiz Hamis, Santos FC'ye olan sevgisini göstermeye ve Santos'u heyecanlandırmaya devam ediyor. Sevginiz için teşekkürler Hamis. Sen çok özel bir çocuksun” ifadeleri kullanıldı. Kulüp, Santos'u ailesiyle birlikte ülkeye davet etti.
Protez bacağa Santos arması
04.08.2020 - 04:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 - 04:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarınca yaklaşık 2,5 yıl önce İdlib kırsalına düzenlenen saldırıda sağ bacağını kaybeden ve babası Muhammed Sera el-Gacir ile geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde protez bacağa kavuşan Hamis'in futbol sevgisi yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Etiketler : santos,protez bacak,
722582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722582.aspx
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