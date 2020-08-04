Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenilenen protez bacağına hayranı olduğu Santos takımının armasını işleyen Hamis el-Gacir için Brezilya kulübü sosyal medyadan teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "Sevgili Suriyeli destekçimiz Hamis, Santos FC'ye olan sevgisini göstermeye ve Santos'u heyecanlandırmaya devam ediyor. Sevginiz için teşekkürler Hamis. Sen çok özel bir çocuksun” ifadeleri kullanıldı. Kulüp, Santos'u ailesiyle birlikte ülkeye davet etti.