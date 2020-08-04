Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi’nde dün öğleden sonra başlayan yangın ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda bugün öğle saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Zeytin ve incir ağaçlarına büyük zarar veren ve 140 hektar alanı küle çeviren yangın için soğutma çalışmaları başlatılmıştı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü, Pınardere mevkiinde yangın yeniden başladı.



‘Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor’

Tekrar alevlerin yükseldiği bölgede söndürme ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yüksek kesimlerde kısmen yanan alanların olduğu, yangının ilerleme kaydetmediği ve herhangi bir yerleşim yerine tehdidinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözlerin yangın bölgesinde bulunduğu kaydedildi.