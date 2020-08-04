Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 19.30’da Ayvacık istikametine gitmekte olan Kerim B. yönetimindeki 55 GP 732 plakalı minibüse, arkasından gelen Adem S. idaresindeki 06 DM 0360 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç karayolu kenarında bulunan bir kaportacı dükkanının arazisine savruldu. Kazada büyük hasar alan minibüs arazinin ortasında durabilirken, otomobil ise kamyonetin yaklaşık 20 metre ilerisine sürüklendi.

Kazada araç şoförleri Kerim B. ve Adem S. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.