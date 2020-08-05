Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir A. isimli şahıs, kavşak üzerindeki bir benzinlikte çalışan eşi Dilek A.'nın yanına geldi. Burada eşiyle konuşan Bekir A., bir müddet sonra yanında getirdiği silahı çıkardı. Dilek A. ile eşinin patronu Mehmet Akif B.'ye ateş eden Bekir A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dilek A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı Mehmet Akif B.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, zanlıyı Altındağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.