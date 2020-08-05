Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasyalı dağcı Hürrem Öksüz ve ekibi Ağrı Dağı'nın 5137 metre yüksekliğinde olan zirvesine tırmanarak burada yaşayan efsane, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Güreşçi Mahmut Demir’in afişi ile fotoğraf çektirdiler. Kısa bir video çekerek düşündüklerini izleyicilere aktaran dağcı Hürrem Öksüz, “Her gelene, her geçene yol vermeyen bu yüce dağ, bugün bizimle birlikte Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz Mahmut Demir’i konuk etti. Amasya’nın şampiyonumuza verdiği vefasızlığa bir tepki olarak aldım onu hak ettiği yere zirveye çıkardım. Bir sokağa, bir salona adını vermeyenlere inat onu Ağrı bin zirvesine taşıdım" dedi.

Amasyalıların milli gururu, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir ise yaşanan bu olay neticesinde şampiyonluğun gururunu ve o duyguları bir kez daha yaşadığını belirterek, “Her zaman söylerim gerçek şampiyonluk gönüllerdedir, gönüllerde şampiyon olabilmektir. O gönüldür ki, bugün bizim ismimizi ve resmimizi ağrı dağının zirvesine taşımıştır. Bu durum şahsımı ziyadesiyle gururlandırmış ve duygulandırmıştır. Arkadaşlarımıza ve emeği geçen tüm gönül dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.