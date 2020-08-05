Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, Fatih Mahallesi Mezarlık Altı mevkisinde bulunan pamuk tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğine yönelik bilgi edinildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerince, pamukların arasında 400 kök Hint keneviri ele geçildi. Olayda gözaltına alınan çiftçi E.U., gözaltı işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine kısa süre önce atanan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Bayçora Durağan'ın, ilçede uyuşturucu ile mücadele konusunda sıkı denetimler uygulayacağı öğrenildi.