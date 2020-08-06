Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Karaman'da pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapıldı. "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosu ile gerçekleşen denetimlere Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, polis ve zabıta ekiplerinden oluşan denetim komisyonları katıldı. Vali Işık ve Başkan Kalaycı, işletmeleri denetleyerek, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

Karaman'daki iş yerlerini denetlediklerini ifade eden Işık, Covid-19 vaka sayısının sıfıra ulaşması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Vaka sayılarının bayramdan sonra arttığını dile getiren Vali Işık, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla belirlenen alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemenin yasaklandığını hatırlattı. Neden bu kararın alındığını da açıklayan Vali Işık, "Bu konuda net bir sayı veremeyeceğim. Ancak sayıları takip ediyoruz. Bu sayıların ve artışın nereden kaynaklandığı bulabilmek içinde çaba gösteriyoruz. Özellikle kuruyemiş, dondurma ve sigara maske kullanımını engelleyen üç temel faktör. Akşam herkes dışarıya çıkıyor İsmet Paşa Caddesi ve civarında sigara içiyor, çekirdek yiyor, bu nedenle de etrafa tükürük atıyor. Biz bunları önleyebilmek için bunları yasakladık” diye konuştu.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’da, belediye olarak denetimlerle ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “İşletmeler gerekli önlemleri almışlar. Halkımız maske kuralına dikkat ediyorlar. Belediye olarak kentin her yerini dezenfekte ediyoruz. Belediyemiz herkese maske dağıtımı yapıyor. Pazarlarımızda denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.