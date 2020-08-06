Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı, Güzelce Mahallesi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.
Bir mahalle karantinaya alındı
06.08.2020 - 21:57 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir mahalle korona virüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Etiketler : hatay,mahalle,karantina,
723203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723203.aspx
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