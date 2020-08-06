Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı, Güzelce Mahallesi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı.