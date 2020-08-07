Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Duroğlu beldesinde Duroğlu Belediyesi’ne ait itfaiye aracı park halindeyken freni boşalarak dere yatağına yuvarlandı. Dere yatağında ters dönen itfaiye aracı olay yerine gelen vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı. İtfaiye aracının içerisinde ve çevresinde kimsenin olmamasından dolayı kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.