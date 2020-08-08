Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi Sinema Sokak üzerinde bulunan bir lokalin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayan Şükrü Özdaş (33) kafasından vurularak ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Özel bir hastaneye kaldırılan Özdaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın şüphelisi E.Z'nin arandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da dehşet! Başından vurulan bir kişi öldü
08.08.2020 - 09:13 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da silahla başından vurulan Şükrü Özdaş (33) hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi Sinema Sokak üzerinde bulunan bir lokalin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayan Şükrü Özdaş (33) kafasından vurularak ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : cinayet,samsun,
723559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723559.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER