Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi Sinema Sokak üzerinde bulunan bir lokalin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayan Şükrü Özdaş (33) kafasından vurularak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir hastaneye kaldırılan Özdaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın şüphelisi E.Z'nin arandığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.