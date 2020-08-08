Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aytekin B. yönetimindeki 06 MJR 62 plakalı otomobil, Davutlar istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde ilerlerken, aracını park edip yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Özdemir’e (76) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Aytekin B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde Aytekin B.’nin 0,60 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.