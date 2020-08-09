Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Tutak'ın Akyele köyünde daha önce aralarında muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet bulunan iki aile arasında, hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan Aşut hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Kavgada hayatını kaybeden Gökhan Aşut'un bugün kızının düğünü olduğu öğrenildi.