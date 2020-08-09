Edinilen bilgilere göre, Tutak'ın Akyele köyünde daha önce aralarında muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet bulunan iki aile arasında, hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Gökhan Aşut hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Kavgada hayatını kaybeden Gökhan Aşut'un bugün kızının düğünü olduğu öğrenildi.
Kızının düğün gününde öldürüldü
09.08.2020 - 16:40 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde iki aile arasında çıkan kavgada öldürülen Gökhan Aşut'un bugün kızının düğünü olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gökhan Aşut,Ağrı,Tutak,
723850 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723850.aspx
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