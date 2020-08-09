Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Siteler Mahallesi Pusula Caddesi'nden Mudanya istikametine giden otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücü ve arkadaşının kimliği henüz belirlenemezken, otomobil vinç yardımıyla sitenin bahçesinden çıkartıldı.