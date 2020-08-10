Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Malum Türkiye'de bölgelere göre değişiklik gösterse de, düğüne davetli olanlar bütçesine göre altın hediye götürür. Bu karşılıklı bir yardımlaşma geleneğidir aslında... Eskiden çeyrek altın takarken bile utanan insanlar, şimdi gram altını bile hediye götüremeyecek durumda. Bu yüzden 245-250 liraya yarım gram, hatta 125-130 liraya 0,25 gramlık altınlar hediye ediyor. Tabii kuyumcuda bulabilirlerse... Şimdi burada çok dile getirilmese de akıllardan geçen bir gerçek var... Diyelim ki siz bir yakınınızın, komşunuzun, tanıdığınız ya da akrabanızın düğününe gittiniz ve çeyrek ya da yarım altın hediye götürdünüz. Bugün siz düğün yapıyorsunuz ama çeyrek altın 750, yarım altın 1.500 lira. Sizin davet ettikleriniz ise size yarım gram altın takabilecek durumda. Yani, sizin götürdüğünüzün 6'da biri kadar. Birçok yörede bu takı töreninin sırf karşılıkta aksaklık olmasın diye kayda alındığı, hatta deftere yazıldığı bile malum olduğuna göre "Ben sana çeyrek taktım, sen bana yarım gram" serzenişlerinin dile dökülmese de kalpten sıklıkla geçtiği bir dönemi yaşayacağımız kesin...